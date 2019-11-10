الإندبندنت تتعرض للانتقاد بسبب التقليل من شأن الاعتداء الجنسي على نساء الأويغور في الصين

تعرضت صحيفة الاندبندنت البريطانية لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التقليل من أهمية التحرش الجنسي للنساء المسلمات في الأويغور في منطقة شينجيانغ من قبل المسؤولين الحكوميين الصينيين.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" يوم الثلاثاء إن نساء الأويغور، اللائي يحتجز أزواجهن في معسكرات الاعتقال الصينية، يُجبرن على مشاركة الفراش مع مسؤولي الدولة الذكور لأغراض المراقبة.

وتزعم مصادر الحكومة الصينية أن المسؤولين لا يسيئون معاملة النساء جنسياً بل النساء المسلمات من الأويغور والرجال الصينيين الذين يجبرون على النوم معهم في نفس السرير "يطورون مشاعر بعضهم بعضا".

تعرض تقرير "إندبندنت" الذي تم نشره على نطاق واسع سريعًا للنقد بسبب التقليل من أهمية المضايقة الجنسية التي تتعرض لها نساء الأويغور والامتناع عن وصفها بأنها "اغتصاب".

وفي حديثه إلى إذاعة آسيا الحرة، قال أحد مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني إن المسؤولين الحكوميين الصينيين يقيمون في منازل عائلات الأويغور لعدة أيام في إطار برنامج عقائدي يسمى "اقترن لتصبح جزءا مع العائلة".

ومنطقة تركستان الشرقية هي موطن لحوالي 10 ملايين من الأويغور، وتتهم العرقية التركية المسلمة، التي تشكل حوالي 45 ٪ من سكان شينجيانغ، السلطات الصينية منذ فترة طويلة بالتمييز الثقافي والديني والاقتصادي.

وتم احتجاز ما يصل إلى مليون شخص، أو حوالي 7٪ من السكان المسلمين في تركستان الشرقية، في شبكة موسعة من معسكرات "إعادة التعليم السياسي" كما تسميها السلطات، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وخبراء من الأمم المتحدة.

وفقًا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش، أجرت الحكومة الصينية "اعتقالات تعسفية جماعية وتعذيب وإساءة معاملة" الأويغور الأتراك في المنطقة.