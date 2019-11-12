الرئيس الإيراني: نعيش أصعب أيامنا منذ الثورة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تعيش أصعب أيامها منذ اندلاع الثورة عام 1979.

وأضاف في كلمة له خلال لقائه مسؤولين من ولاية "كرمان" جنوبي البلاد، أن إيران لم تواجه سابقاً صعوبات في بيع البترول وتحرك ناقلات النفط، كالتي تواجهها حالياً، وأنها تمر الآن بظروف غير طبيعية.

وأشار إلى تراجع مبيعات إيران النفطية بشكل كبير في أعقاب العقوبات التي فرضت عليها خلال عامي 2011 و2012، إلا أنها عادت لترتفع بعد الاتفاق النووي، وصولاً إلى مليونين و800 ألف برميل.

وأوضح روحاني أن بلاده أنفقت 800 مليون دولار، لإعادة تفعيل آبار النفط عقب توقيع الاتفاق النووي، بعد أن كانت بعضها متوقفة نتيجة العقوبات المفروضة.

وأفاد بأن إيران تحتاج سنوياً إلى ما يقارب من 60 مليار دولار، من أجل وارداتها، لافتاً إلى أن الضرائب لا تسد سوى 30 بالمئة من متطلبات البلاد.