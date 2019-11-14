زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب قبالة سواحل شمالي إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، الخميس، قبالة سواحل ولاية مالوكو الشمالية في إندونيسيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن "زلزالا بلغت قوته 7.4 درجات وقع على بعد 134 كيلومترًا شمال غربي جزر مالاكو في إندونيسيا"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأشارت الهيئة، إلى أن "الزلزال تم قياس شدته على عمق 62 كيلومترًا".

وحذرت من وقوع كارثة "تسونامي".

وفي يوليو/تموز الماضي، تعرضت المنطقة لزلزال بلغت قوته 7.2 درجات، حيث سجل مركز الزلزال في مدينة تيرنيت في هالماهيرا، أكبر جزر ولاية مالوكو الشمالية، على الجانب الشرقي من البلاد.

ويعتقد أن الزلزال وقع آنذاك على عمق 10 كم تحت السطح، وهو ضحل نسبيا، حيث كلما اقترب الزلزال من السطح زاد تأثيره.