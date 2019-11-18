خامنئي والحرس الثوري يهددان باستخدام "الباسيج" لإيقاف الاحتجاجات

هدد لطف الله ديجكام، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، في ولاية فارس (جنوب غرب البلاد)، بأن تتدخل قوات التعبئة العامة "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري، ضد الاحتجاجات في مدينة "شيراز"، إذا لم تتوقف بحلول الثلاثاء.

وأضاف ديجكام، الاثنين، أن الاحتجاجات المستمرة في مركز المدينة (عاصمة الولاية)، على زيادة أسعار الوقود، يقف خلفها أناس قدموا من الخارج، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

كما اتهم المحتجين بـ"المفسدين"، مضيفا: "إذا لم يوقف مجلس أمن الولاية الاحتجاجات بحلول الغد، فسنقوم بإنزال قوات الباسيج إلى الشوارع".

من جهة أخرى، دعا الحرس الثوري في بيان، إلى إيقاف الاحتجاجات في البلاد، "وإلا فسيتم التدخل بعنف ضد المحتجين، عبر استخدام أساليب ثورية"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" المحلية.

وتتهم بعض المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، قوات التعبئة العامة "الباسيج"، بالتدخل بعنف ضد المحتجين في مختلف مناطق البلاد، ضد النظام الإيراني.

وبدأت الاحتجاجات، الجمعة، وانتشرت في أرجاء إيران، وسط انقطاع لخدمة الإنترنت، حسبما أفاد ناشطون محليون وتقارير إعلامية.

جاء ذلك بعدما رفعت الشركة الوطنية للنفط في إيران أسعار البنزين بنسبة 50%، حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز هذه الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.

وقالت الحكومة الإيرانية إنه من المتوقع أن توفر خطوة رفع أسعار البنزين نحو 2.55 مليار دولار سنويا لإضافة مزيد من الدعم لنحو 18 مليون أسرة إيرانية أو نحو 60 مليون شخص من ذوي الدخول المنخفضة.