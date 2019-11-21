الخارجية الصينية تتهم واشنطن بالسعي لـ "تدمير هونغ كونغ"

دان وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي ويدعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ معتبرا أنه "يشجع المجرمين العنيفين" ويهدف إلى "بث الفوضى بل حتى تدمير هونغ كونغ".

وأضاف أن مشروع القانون "تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين"، وذلك خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي السابق وليام كوهين في بكين، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وقال وانغ إن الصين "لن تسمح مطلقا بنجاح أية محاولات للإضرار بازدهار واستقرار هونغ كونغ أو الإضرار بنموذج بلد واحد ونظامين".

وأقر مجلس النواب الأميركي بـ417 صوتا مقابل صوت معارض واحد الأربعاء مشروع قانون داعما لحقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه بالإجماع.

وينص مشروع "قانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ" على أن يقوم الرئيس بمراجعة سنوية للامتيازات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ والتي تستثنيها من العقوبات الأميركية المفروضة على الصين، ويهدد بإلغائها في حال انتهاك حقوق الإنسان فيها.

كما أقر الكونغرس قانوناً يحظر بيع الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ لقمع الاحتجاجات التي دخلت شهرها السادس.

ولم يهدد البيت الأبيض بالاعتراض على القانون، ومن المنتظر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون، بحسب مصدر مطلع على المسألة.

وعقب إقرار القانون، حذرت وزارة الخارجية الصينية من أن البلاد مستعدة للرد بحزم على الخطوة الأميركية بإجراءات لم تحددها.