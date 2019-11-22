سريلانكا.. شقيقان يتقاسمان منصب الرئيس ونصف حقائب الحكومة

أعلن رئيس سريلانكا المنتخب حديثا، غوتابايا راجاباكسا، الجمعة، تشكيل حكومة جديدة مؤقتة من 16 عضوًا عقب اختيار شقيقه، ماهيندا راجاباكسا، رئيسا للوزراء وتولي 6 وزارات معا.

وسلم الرئيس السريلانكي، الذي انتخب الأسبوع الماضي، شقيقه الأكبر ماهيندا حقائب: المالية، والاقتصاد، والإسكان، والتطوير الحضري، والمياه، والشؤون البوذية، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء حكومته الجديدة، طلب الرئيس السريلانكي دعمهم لتنفيذ تعهداته التي أوصلته للسلطة وحثهم على تلبية تطلعات الشعب الذي أراد التغيير السياسي.

وقال إنه سيدعو لانتخابات برلمانية مبكرة، حيث من المقرر أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في أغسطس / آب المقبل.

ويسمح دستور البلاد للرئيس بحل البرلمان في مارس / آذار المقبل، والدعوة إلى انتخابات.

ومن المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء على ثقة الأغلبية البرلمانية ( عدد النواب 225).

والأربعاء، أعلن رئيس وزراء سريلانكا "رانيل ويكريمسينغه"، استقالته من منصبه، لإفساح الطريق للرئيس الجديد لتشكيل حكومة جديدة.

ومباشرة بعد استقالة ويكريمسينغه، أدى ماهيندا راجاباكسا اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء.

وفاز مرشح المعارضة في سريلانكا ووزير الدفاع السابق، غوتابايا راجاباكسا، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت بمشاركة 35 مرشحًا، بنسبة 51.68 بالمئة.

وشغل راجاباكسا، منصب وزير الدفاع في الفترة 2005-2015، عندما كان شقيقه الأكبر ماهيندا راجاباكسا رئيسًا للبلاد.

وكان راجاباكسا مسؤولاً عن قيادة الحملة العسكرية ضد متمردي التاميل، ما أدى إلى هزيمتهم في عام 2009.