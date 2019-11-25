أستراليا تحقق في مؤامرة صينية لزرع جاسوس في البرلمان

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن الادعاءات بوجود مؤامرة صينية لزرع عميل في البرلمان الأسترالي "مزعجة ومقلقة للغاية".

وجاء تصريح موريسون تعقيباً على اتهامات نقلتها شبكة ناين نيتوورك، أمس الأحد، تفيد بعرض عملاء صينيين مشتبه بهم على تاجر سيارات فاخرة في ملبورن الترشح إلى البرلمان مقابل مليون دولار أسترالي (679 ألف دولار).

ووردت هذه المعلومات على لسان الجاسوس الصيني المنشق، وانغ ليكيانغ، في حديثه عبر برنامج "60 دقيقة"، أن الصين عملت على إيصال نائب إلى البرلمان الفدرالي في الانتخابات الأخيرة يدعى نيك زاو، ليمثل أحد مقاعد الضواحي الشرقية لملبورن، لكي يتجسس لصالحها على البرلمان والحكومة.

وأكدت وكالة مكافحة التجسس الأسترالية، في تصريح نادر، أنها تحقق في صحة الادعاءات وتأخذها على محمل الجد.

وكان قد تم العثور على الشاب البالغ من العمر 32 عامًا ميتًا في إحدى غرف فندق في ملبورن في مارس/ آذار بعد اتصاله بوكالة مكافحة التجسس الأسترالية. ولم تتمكن الشرطة من تحديد سبب الوفاة.

وقال موريسون للصحفيين: "لقد كانت الحكومة دائما حريصة على حرية الأستراليين والحفاظ على أمنهم من التدخل الأجنبي."