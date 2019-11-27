أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، احتجاز 8 عناصر "مرتبطة" بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.



وقال مدير عام شؤون مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية (لم يُذكر اسمه)، إنهم ألقوا القبض على عدد من العناصر التي كانت "تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد، قبل قيامهم بهذا الأمر"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء (رسمية).



وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أنه "تم القبض على 6 من هؤلاء العناصر الذين كانوا في أعمال الشغب، وينفذون أجندات الجهاز الاستخباري، كما تم الكشف عن اثنين آخرين منهم كانا يجمعان المعلومات لنقلها إلى الخارج، واعتقالهما قبل مغادرة البلاد".



وأوضحت الوزارة أن "هذه العناصر قد دُربت على جمع المعلومات تحت غطاء المواطن الصحفي، لدى دول مختلفة (لم تسمها) وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأمريكي".



وأضاف: "وضعت (العناصر) تحت الرصد الاستخباري (من قبل وزارة الأمن) حيث اتضح عقب تصعيد الشغب، بأنها تلقت أوامر للحضور في هذه الأحداث وإعداد تقارير حولها، ولا سيما مصورة".



وتشهد إيران منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، تسببت بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافًا خارجية"، بالسعي لإخلال النظام العام.