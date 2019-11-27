إيران تعلن توقيف 7 آلاف متظاهر خلال أسبوع

أعلنت إيران أنه تم توقيف 7 آلاف شخص ممن شاركوا في الاحتجاجات ضد رفع أسعار البنزين التي اندلعت الأسبوع الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، حسبما نقل موقع "انتخاب" المحلي.

وأشار حسيني إلى توقيف 7 آلاف شخص الأسبوع الماضي، ممن شاركوا في الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، في مختلف مناطق البلاد.

وأكد على ضرورة انتظار إعلان الجهات الرسمية عن أعداد الموقوفين جراء الاحتجاجات.

والاثنين، أعلنت منظمة العفو الدولية سقوط 143 قتيلا في الاحتجاجات المتواصلة بالبلاد، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ضد رفع أسعار الوقود 3 أضعاف، بينما تتهم طهران "أطرافا خارجية"، بالسعي للإخلال بالنظام العام.