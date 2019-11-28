محكمة مالديفية تحكم بالسجن 5 سنوات على الرئيس السابق عبد القيوم

قضت المحكمة الجنائية في جزر المالديف، الخميس، بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 مليون دولار أمريكي بحق الرئيس السابق عبد الله يمين عبد القيوم، في تهمة غسيل أموال.

وأدانت المحكمة "عبد القيوم" في غسل مليون دولار من أموال الدولة لتحقيق مكاسب شخصية خلال فترة رئاسته.

والعام الماضي، فاز مرشح المعارضة في المالديف، إبراهيم محمد صلح، بالانتخابات الرئاسية، متفوقا على "يمين" الذي كان يسعى لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وكانت تلك الانتخابات هي الثالثة في تاريخ البلاد، وأجريت في ظل تضييقات أمنية على السياسيين المعارضين، واتهامات دولية ضد النظام الحالي للمادليف بانتهاك حقوق الإنسان.