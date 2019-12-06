الصين تعتزم إعفاء واردات أمريكية من الرسوم الجمركية

أعلنت الصين، الجمعة، أنها ستعفي فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي من الرسوم الجمركية.

وقالت لجنة التعريفة الجمركية الصينية في بيان مقتضب اليوم إن بعض مشتريات فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي من قبل الشركات الصينية لن تتأثر بالتعريفات الجمركية التي جرى فرضها كإجراء مضاد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

تأتي الخطوة الصينية وسط تهديد أمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على 160 مليار دولار من الواردات الصينية منتصف الشهر الجاري، حال عدم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

وكانت الصين فرضت تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2018.

وأوضح البيان أنه سيجري إعفاء بعض واردات فول الصويا ولحم الخنزير، من الولايات المتحدة في ضوء الطلبات المقدمة من الشركات ذات الصلة، دون أن يوضح الكميات ولا موعد سريان الإعفاء.

وقالت اللجنة إنه من المتوقع أن تقوم الشركات بشراء سلع مؤهلة للإعفاء على أساس مفاوضات مستقلة، والاستيراد حسب ما تراه مناسبا.



وفي مؤتمر صحفي ببكين أمس الخميس، قال المتحدث باسم التجارة الصينية قاو فنغ، مرة أخرى إنه إذا وافق الجانبان على صفقة تجارية مؤقت، "يجب تخفيض الرسوم الجمركية وفقًا لذلك".