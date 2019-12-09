ثوران بركان في نيوزيلندا يودي بحياة 5 أشخاص على الأقل

قتل 5 أشخاص على الأقل في ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند صباح اليوم في شمال نيوزيلندا، وفق حصيلة أولية للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز "أستطيع أن أؤكد وفاة شخص"، وأضاف "لا يزال عدد من الأشخاص موجودين في الجزيرة ولا توجد حاليا معلومات عنهم".

وتابع "في هذه المرحلة من الخطير جدا للشرطة وأجهزة الإنقاذ التوجه إلى الجزيرة".

وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن عددا من الأشخاص العالقين في الكارثة أجانب". وأضافت: "نعلم أن عددا من السياح كانوا في الجزيرة أو قربها في ذلك الوقت، نوزيلنديون وزوارا من خارج البلاد.

هذا والبركان مقصد سياحي كبير.