باكستان: الوضع الإنساني "متدهور" في كشمير المحتلة

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الخميس، إن الوضع الإنساني "متدهور" في إقليم جامو وكشمير، الخاضع للهند.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها قريشي، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في العاصمة الرياض، حسب ما نقلته وكلة الأنباء الباكستانية.

وبحث الجانبان قضايا دولية وإقليمية خاصة الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير، بحسب ذات المصدر.

واتفق الطرفان على "مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على الأمن والسلام الإقليمي"، بحسب الوكالة السعودية.

وأبلغ قريشي، نظيره السعودي أن "الوضع الإنساني متدهور في كشمير المحتلة في ظل الحصار العسكري وحظر التجول الذي فرضته الهند على الكشميريين منذ أكثر من أربعة أشهر"، وفق ذات المصدر.

وقال إن "المسلمين الكشميريين ينظرون إلى الأمة الإسلامية لتخفيف معاناتهم والتخلص من الاحتلال الهندي".

بدورها، أشارت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، دون تفاصيل.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.