الرابعة خلال عام.. رئيس الوزراء الباكستاني يتوجه للسعودية في زيارة تستغرق يوما واحدا

غادر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بلاده، السبت، في زيارة للسعودية تستغرق يوما واحدا، هي الرابعة له خلال العام الجاري.

ونقلت قناة "جيو نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أن زيارة خان "تأتي ضمن التعاون الثنائي والتواصل المنتظم بين قيادة البلدين".

ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل.

وسبق أن أجرى رئيس الوزراء الباكستاني ثلاث زيارات للسعودية في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكانت إسلام أباد قد أعلنت العام الماضي أن السعودية ستدعم الاقتصاد الباكستاني بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار لمدة عام.

كما وافقت الرياض خلال مشاركة وفد باكستان في فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار في ذلك الوقت، على تقديم تسهيلات مؤجلة بقيمة 3 مليارات دولار لشراء النفط على مدار عام، شريطة أن يتم شراؤه من المملكة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده ستلعب دور الوسيط في الحرب بين جماعة الحوثي والتحالف الإماراتي السعودي في اليمن.

وأضاف خان حينها أنه "سيحاول توحيد الدول المسلمة، إضافة إلى لعب دور الوسيط لحل النزاعات بينها".

كما أطلق خان مبادرة طموحة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الخصمين اللدودين إيران والسعودية، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت يعاني فيه بلده اقتصادا متعثرا، وتوترات متفاقمة مع الجارة الهند حول إقليم كشمير .

ورحبت إيران حينها بمبادرة خان لإحلال "السلام في المنطقة"، وقال إن طهران سترد على "أية بادرة حسن نية ببادرة حسن نية وكلمات طيبة".