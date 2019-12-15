مئات الإصابات في المستشفيات الإيرانية جراء تلوث الهواء

استقبلت المستشفيات الإيرانية، ألفا و541 مريضا يعانون مشاكل في القلب والتنفس جراء تلوث الهواء في البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، الأحد، إن ألفا و541 شخصًا نقلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أقسام الإسعاف بالمستشفيات متأثرين بتلوث الهواء في طهران، وأصفهان، والبرز، وغيرها من المدن المركزية.

وأوضح خالدي، أن ألفا و51 شخصًا في طهران دخلوا أقسام الإسعاف بالمستشفيات، منهم 570 شخصًا يعانون ضيق التنفس، و971 شخصًا يعانون مشاكل في القلب.

وحث خالدي، سكان طهران، وخاصة من يعانون الحساسية تجاه التلوث، على عدم الخروج إلا في حالة الضرورة، وارتداء الكمامة الواقية عند خروجهم.

وطالب خبراء التلوث، الفئات التي تعاني حساسية تجاه التلوث في تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية بعدم استخدام وسائل النقل العام؛ حيث يقدر التلوث بها مرتفعا جدا.

وأعلن مسؤولون، تعليق الدراسة في جميع المدارس بمدينة آراك التابعة لمحافظة مركزي بسبب تلوث الهواء.

كما أعلنت السلطات انخفاض مسافة الرؤية إلى صفر في مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان، وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الضباب.

وطالب الخبراء، أيضا الفئات التي تعاني من حساسية تجاه التلوث، في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة.

وتم تسجيل معدلات تلوث مرتفعة في طهران خلال 52 يوما، منذ مارس/ آذار الماضي.

وتعد البنية غير الملائمة لإعادة تدوير الهواء، والكثافة السكانية، وغازات العادم المنبعثة من السيارات القديمة وملايين الدراجات النارية، من بين العوامل التي تزيد من معدل تلوث الهواء في طهران.

وتصنف طهران ضمن 12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم.