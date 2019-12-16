الشرطة الهندية تشتبك مع طلاب جامعات رافضين لقانون المواطنة

اشتبكت الشرطة الهندية، مع طلاب في عدة جامعات بأنحاء متفرقة من البلاد، أثناء احتجاجات رافضة لقانون المواطنة المتهم بالتمييز ضد المسلمين.

وأقر البرلمان الهندي، الأربعاء، مشروع القانون الذي يمنح الجنسية لمهاجرين من أقليات غير مسلمة، دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، قبل نهاية عام 2014.

ومساء الأحد، نظم طلاب جامعيون مسيرات احتجاجية داخل جامعاتهم، بما في ذلك جامعات بالعاصمة نيودلهي، رفضا لذلك القانون.

واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، حسب قناة "إن دي تي في" المحلية.

كما اعتقلت نحو 100 طالب، وأفرجت عنهم لاحقا، حسب المصدر نفسه.

والأحد، ارتفعت حصيلة قتلى أعمال عنف، تخللت تظاهرات في ولاية آسام، شمال شرقي الهند، إلى 4 أشخاص على الأقل.

فيما واصلت السلطات حجب خدمات المحمول والإنترنت وفرض حظر تجول، الأحد، وفق إعلام محلي.

والخميس، اندلعت احتجاجات غاضبة رفضاً لقانون المواطنة، انطلقت بقيادة منظمات طلابية وبدعم من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في مدينتي غواهاتي وديسبور بأسام، حيث أحرق محتجون إطارات السيارات وحطموا حواجز أقامتها الشرطة.