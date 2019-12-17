أردوغان يتوجه إلى ماليزيا عقب اختتام المنتدى العالمي الأول للاجئين بجنيف

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مدينة جنيف السويسرية، متجها إلى ماليزيا.

وأفادت مصادر صحفية أن أردوغان غادر إلى ماليزيا عقب مشاركته في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وخلال زيارته إلى ماليزيا، سيحضر أردوغان في "قمة كوالالمبور 2019" الخماسية، خلال الفترة بين 18-21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشاركة ماليزيا وقطر وباكستان وإندونيسيا.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أن بلاده ستستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول بينها تركيا.

وقال خلال حفل تعريفي بـ"قمة كوالالمبور 2019"، إن القمة التي وصفها بالبداية الصغيرة، ستعقد لتسليط الضوء على مشاكل العالم الإسلامي، واقتراح الحلول لها.

وكان في وداع الرئيس أردوغان في مطار جنيف، السفير التركي لدى برن، إيلهان صايغيلي، ومندوب تركيا الدائم في مكتب الأمم المتحدة بجنيف صادق أرصلان.

كما غادر جنيف، مع الرئيس التركي، كل من عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والمالية براءت ألبيرق والداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أقار والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.