أمينة أردوغان تفتتح معهد يونس إمرة الثقافي التركي في كوالالمبور

افتتحت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معهد يونس أمرة الثقافي التركي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وخلال مراسم الافتتاح قالت السيدة أردوغان، "هدفنا ليس فقط نشر اللغة والثقافة التركية، ولكننا نريد إضافة نقاط تقاطع جديدة إلى تجربة بلدنا الذي كان نقطة تقاطع الحضارات على مدى عدة قرون".

وأضافت: "في هذا السياق، استضافة ماليزيا لمختلف الثقافات واللغات ستجعل هذا التبادل ملائماً للغاية".

وأردفت "إن كرم الضيافة للشعب الماليزي جعلنا نشعر بأننا في منزلنا".

وتابعت: "أعتقد أن هذا المعهد سيعزز قريبا الصداقة بين البلدين، سوف ينقل أنشطتنا في مجالات الثقافة والتعليم والفن علاقاتنا مع ماليزيا إلى مستوى أعلى بكثير في فهم بعضنا البعض".

وأضافت أردوغان ، أن الاستقرار الذي حققته ماليزيا الشقيقة والصديقة مع التعددية الثقافية هو انموذج للعالم أجمع.

ومعهد "يونس أمره" تأسس عام 2007، ويعنى بتقديم الخدمات خارج تركيا، كتعلم اللغة والثقافة والفنون التركية، وزيادة التبادل الثقافي بين تركيا والدول الأخرى وتطوير علاقات الصداقة معهم.