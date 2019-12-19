حذف أوزيل من لعبة PES 2020 في الصين لدعمه مسلمي الأويغور

حذفت لعبة (Pro Evolution Soccer) الإلكترونية لاعب أرسنال النجم مسعود أوزيل من تشكيلة النادي في الإصدار الصيني الذي سيصدر في 2020.

وأعلنت شركة (NetEase) المالكة لامتياز توزيع اللعبة في الصين أنها ستحذف أوزيل من تشكيلة الفريق في ثلاثة إصدارات موجودة حاليا، وحتى من نسخة اللعبة المخصصة للهواتف الخلوية في (PES 2020 Mobile)، وفق ما نشرت صحيفة إندنبدنت الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أثار أوزيل غضب السلطات الصينية بنشره تغريدة ينتقد فيها بكين على طريقة تعامله مع الأقليات المسلمة في شينغيانغ.

وقالت الشركة في بيانها "إن اللاعب الألماني نشر بيانا متطرفا عن الصين على شبكات التواصل، وكلامه أضر بمشاعر معجبيه الصينيين وانتهك الروح الرياضية للحب والسلام. ونحن لا نفهم هذا الأمر ولا نقبله ولن نغفر له".

وكان قد كتب أرسنال الإنكليزي لاعب خط الوسط تغريدة عبر حسابه على "تويتر" انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع في غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأويغور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكتب أوزيل بالتركية "القرآن يتم إحراقه. المساجد يتم إغلاقها. المدارس الإسلامية يتم منعها. علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر. الإخوة يتم إرسالهم إلى المعسكرات".

وأضاف "المسلمون صامتون. صوتهم ليس مسموعا"، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبر علم "تركمانستان الشرقية".

ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية الصينية "سي سي تي في" الأحد إلى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.