رئيس الوزراء الماليزي: نتعلم الكثير من تركيا في مجال الصناعات الدفاعية

قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إن تركيا متقدمة في الصناعات الدفاعية، وماليزيا تتعلم الكثير منها في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريح له على هامش قمة كوالالمبور، الخميس.

وأوضح مهاتير: "تركيا تتقدم باستمرار في الصناعات العسكرية ، وماليزيا تتعلم الكثير من تركيا في هذا المجال".

وأضاف مهاتير: "ما يتعين على العالم الإسلامي القيام به لحل مشاكله هو إنشاء سوقه الخاص ".

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال قمة كوالالمبور في ماليزيا، بمشاركة 5 دول، بينها تركيا، وتستمر حتى 21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

ويشارك في القمة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، 450 من القادة والمفكرين والمثقّفين من العالم الإسلامي.