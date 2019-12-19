لقاء يجمع أمير قطر بالرئيس الإيراني على هامش قمة كوالالمبور

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبحث معه عددًا من القضايا، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وجرى اللقاء على هامش القمة الإسلامية المصغرة، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور، من 18-21 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وتم خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".

كما تبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، بحسب المصدر ذاته.

ويشارك الأمير تميم في القمة تلبية لدعوة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وبمشاركة كل من تركيا وإندونيسيا وباكستان وإيران.

وكان رئيس الوزراء الماليزي، قد أعلن في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن بلده سيستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول، بينها تركيا، بين 18 و21 ديسمبر الجاري.