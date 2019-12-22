أشرف غني يفوز بفترة رئاسية جديدة في أفغانستان وفقا لنتائج أولية

أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، إعادة انتخاب "أشرف غني" لرئاسة الجمهورية، وفق النتائج الأولية للجولة الأولى.

وقالت رئيسة اللجنة حوا علام نورستاني، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن غني حصل على 50.64 في المئة من أصوات الناخبين.

وأكّدت أن الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله، حل في المرتبة الثانية، وقلب الدين حكمتيار، في المرتبة الثالثة.

وبيّنت أن المشاركة في الانتخابات بقيت دون المليونين، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 1 مليون و843 ألف صوت.

وأوضحت أن النتائج النهائية للانتخابات سيتم إعلانها بعد تقييم طلبات الاعتراض والشكاوى المحتملة من قبل المرشحين.