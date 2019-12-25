تحطم مقاتلة سو-57 روسية أثناء طلعة تدريبية

تحطمت طائرة عسكرية روسية من طراز "سو-57"، أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" (رسمية) عن مسؤول في حكومة الإقليم، قوله إن الحادث وقع أثناء إجراء اختبار للمحرك، وأن الطائرة ليست تابعة للقوات المسلحة بل للشركة المصنعة.

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه، أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وتم إجلاؤه بمروحية، مشيرًا إلى عدم توفر تفاصيل حول حالته.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري، أنه تجري حاليًا عملية البحث عن الصندوق الأسود للطائرة.

وأضاف المصدر: "كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مي-8 إلى المصنع".

وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية.

وعرضت النسخة التصديرية من المقاتلة للعلن للمرة الأولى خلال معرض "ماكس" الدولي للطيران في مدينة غوكوفسكي بضواحي موسكو الصيف الماضي.