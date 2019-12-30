إيران تحتجز سفينة شحن وقود وتعتقل 16 ماليزياً كانوا على متنها

احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة يشتبه أنها تهرب الوقود واعتقلت طاقمها المؤلف من 16 ماليزيا، بحسب ما أورد الإعلام الرسمي الاثنين.

وذكر موقع هيئة إذاعة وتلفزيون "إيريب" الرسمية أن الحرس الثوري صادر 1,3 مليون لتر من "الوقود المهرب" من سفينة لم يسمها على بعد 15 ميلا بحريا من جزيرة ابو موسى.

ونقل التلفزيون عن الجنرال علي عظماي قائد بحرية الحرس الثوري انه "تم اعتقال طاقم السفينة وهم 16 ماليزيا".

وجزيرة ابو موسى هي واحدة من ثلاث جزر في جنوب الخليج تسيطر عليها ايران وتطالب بها الامارات.

وأضاف عظماي "هذه سادس سفينة تهرب الوقود يصادرها الحرس".

وتصاعدت التوترات في الخليج هذا العام بعد أن كثفت واشنطن حملتها من "الضغوط القصوى" على ايران عقب قرار الرئيس دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي التاريخي في 2018.

وشهد التوتر هجمات غامضة على السفن، واسقاط طائرات مسيرة واحتجاز ناقلات نفط في مضيق هرمز الذي يمر منه ثلث نفط العالم المنقول بحرا.

وفي 19 تموز/ يوليو صادر الحرس الثوري ناقلة النفط التي تحمل العلم البريطاني "ستينا امبيرو" بعد اتهامها بصدم قارب صيد، وافرج عنها بعد شهرين.