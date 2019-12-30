بمساعدة استخباراتية أمريكية.. روسيا تحبط هجوماً كبيراً لداعش

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الاثنين أن أحد المشتبه بهما في التخطيط لتنفيذ اعتداء في مدينة سان بطرسبورغ وتم إحباطه بمساعدة واشنطن، قد بايع تنظيم داعش الإرهابي.

وأظهر شريط فيديو نشره جهاز الأمن الروسي توقيف رجلين الجمعة بدا أنهما سلافيان، وتفتيش شقتهما حيث عثر على ذخائر وأسلحة بيضاء وأسلاك كهربائية وثياب سوداء.

وقالت أجهزة الأمن الروسية في بيان إن الرجلين اللذين لم يكشف اسماهما، اعترفا بجرمهما. وتم فتح تحقيق بتهمة "المشاركة في عصابة إرهابية".

كما أظهر فيديو لجهاز الأمن الروسي شخصا ملثما يؤدي قسم مبايعة باللغة العربية. وهو أحد المشتبه بهما بحسب جهاز الأمن الروسي.

وتم إحباط هذا الاعتداء الذي كان يستهدف ثاني اكبر المدن الروسية بفضل معلومات استخباراتية مصدرها الولايات المتحدة. وقد شكر الرئيس فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الأحد نظيره الاميركي دونالد ترامب على ذلك.

وبحسب جهاز الأمن الروسي فإن الموقوفين كانا يخططان لتنفيذ هجمات في "أماكن مزدحمة جدا" في سان بطرسبورغ خلال احتفالات رأس السنة.

ورغم اختلافهما بشأن العديد من القضايا لكن موسكو وواشنطن تؤكدان بانتظام عزمهما على مكافحة الإرهاب.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2017 تم احباط اعتداء إرهابي مماثل كان يستهدف كاتدرائية في سان بطرسبورغ بفضل معلومات أميركية ايضا.