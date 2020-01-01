مصرع 9 أشخاص جراء السيول والأمطار الغزيرة في إندونيسيا

لقي 9 أشخاص مصرعهم، جراء سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في مناطق مختلفة بإندونيسيا.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، الأربعاء، أن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في العاصمة جاكرتا ومدن ديبوك وبيكاسي و تانجيرانج و بوجور، أسفرت عن مصرع 9 أشخاص ونزوح الآلاف من منازلهم.

وأضافت أن أكثر من 19 ألف شخص تم نقلهم لمراكز إيواء مؤقتة في أنحاء العاصمة، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 724 حيا لأسباب احترازية.

وأسفرت الفيضانات عن تعطل وتأخر حركة مترو الأنفاق ما أدى إلى إلغاء حركة الطيران في مطار العاصمة.

كما غمرت المياه مئات المنازل والسيارات في العاصمة وباقي المدن، وتم إغلاق الطرق بين المدن أمام حركة المرور.

وأوضحت السلطات أن البلاد تشهد أسوأ كارثة سيول منذ 7 أعوام، متوقعة استمرار هطول الأمطار لثلاثة أيام.

وتشهد إندونيسيا، الواقعة في الحزام الاستوائي، سيولا وانهيارات أرضية باستمرار؛ نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على مدار العام.