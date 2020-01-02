كيف استطاع كارلوس غصن الفرار من اليابان؟

أنهى الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن أنهى العام 2019 بعملية فرار نوعية من اليابان أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ولا تزال تطرح الكثير من علامات الاستفهام.

كيف غادر كارلوس غصن اليابان ؟

لا يزال الغموض يحيط بظروف فرار غصن من اليابان حيث يتهم بمخالفات مالية خطيرة وكان خاضعاً للإقامة الجبرية بعد إيداعه السجن 130 يوما. ونفى مصدر قريب من أوساطه بأن يكون فر في عبوة لتخزين آلة موسيقية كما ذكرت وسيلة إعلام لبنانية.

وأفاد مصدر في الرئاسة اللبنانية أن رئيس مجلس إدارة "رينو-نيسان" السابق (65 عاما) حط في تركيا قبل أن يتوجه إلى لبنان. وهو يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية. وبحسب محاميه الياباني جونيشيرو هيروناكا فإن جوزات سفر غصن الثلاثة لا تزال في حوزة الفريق المكلف الدفاع عنه.

والثلاثاء ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أنه "دخل لبنان بصورة مشروعة" في حين أفادت المديرية العامة للأمن العام أن لا شيء يلزم "اتخاذ تدابير بحقه".

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية الخميس أن غصن فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، باستخدام أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وذلك فيما تجري اليابان تحقيقات بشأن الثغرة الأمنية المحرجة.

هل يمكن تسليمه لليابان؟

ذكر مصدر في وزارة العدل اليابانية لفرانس برس "أن لا اتفاق بين لبنان واليابان لتسليم المطلوبين".

وقالت خبيرة في العلاقات الدولية لفرانس برس إن "عدم وجود اتفاقية لا يمنع بحد ذاته تسليم مطلوب. لكن بعض الدول لا تسلم رعاياها ومنها لبنان".

وأوضح وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار أنه في حال الاستعانة بشرطة الإنتربول سيعمم اسم غصن على حدود الدول الأعضاء للمطالبة بتوقيفه. وأضاف "لكن شرطة الإنتربول لا تستطيع توقيفه بالقوة أو أن ترغم لبنان على اتخاذ قرار".

وتابع "يمكن للقضاء اللبناني محاكمته في حال ثبت بأنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني... لكن لا يمكن للبنان محاكمة شخص متهم بالتهرب الضريبي في بلد أجنبي".

ما مستقبل هذه الإجراءات القانونية؟

وعلى الفور أدان محامي غصن الياباني فراره "غير المقبول". وصرح المدعي السابق والمحامي نوبوو غوهارا أن "فريق الدفاع خسر ماء الوجه تماما بعد أن أكد بأن غصن لن يغادر البلاد".

وأوضح "بالنسبة إلى المدعين إنها مسألة في غاية الخطورة. على نيسان أن تخاف والمدعون بالمثل".

والأربعاء كتبت صحيفة "طوكيو شيمبون" اليابانية "هناك احتمال كبير بعدم إجراء المحاكمة وحجته بأنه يريد إثبات براءته هي الآن موضع شك".

وفي فرنسا فتح تحقيق حول تمويل زواج غصن الذي أقيم في قصر فرساي في 2016 في إطار اتفاقية رعاية لمجموعة رينو.

ما الخطوة التالية لكارلوس غصن؟

وذكر مصدر في أوساط غصن أن الأخير "حر مع زوجته". ووعد في بيان بأنه "سيتحاور بحرية مع الإعلام اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وتباينت الآراء في لبنان حول الفصل الأخير من مغامرات غصن. وقدمت إحدى جارات غصن في بيروت الأخير على أنه "مثال نجاح للبنانيين" في حين كتبت صحيفة "لوريان لوجور" أن مواقع التواصل الاجتماعي "اشتعلت" في لبنان. وكتب المخرج لوسيان بورجيلي ساخرا على تويتر "أتى الى لبنان للراحة والرفاهية وبسبب +فعالية+ نظام قضائي لبناني لم يودع يوما سياسيا في السجن بتهمة الفساد"، في حين أجريت استطلاعات على الإنترنت لمعرفة ما إذا كان رواد الشبكة يرغبون بأن يصبح غصن وزيرا أو حاكما لمصرف لبنان في حين تشهد البلاد أزمة بعد ثورة غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.