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4 قتلى من الأمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 02.01.2020 11:54
آخر تحديث في 02.01.2020 12:11
4 قتلى من الأمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

قتل أربعة عناصر من قوات الأمن الأفغاني جراء هجوم لحركة طالبان استهدف مخفرا للشرطة في ولاية فارياب شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم مديرية أمن ولاية فارياب، عبد الكريم يوريش، في تصريح للصحفيين، الخميس، إن عناصر من حركة طالبان شنوا هجوماً على مخفر للشرطة في قضاء بيلجيراغ التابع للولاية.

وأضاف أن اشتباكات وقعت بين الجانبين، أسفرت عن مقتل أربعة أفراد من الأمن، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأشار إلى أن ثلاثة من عناصر طالبان قتلوا خلال الاشتباكات، وأصيب أربعة آخرين بجروح.

ولم يصدر بيان بعد عن حركة طالبان بخصوص الهجوم.

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