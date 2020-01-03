إيران تهدد برد شامل في المنطقة على اغتيال سليماني "في المكان والزمان المناسبين"

هددت إيران اليوم الجمعة بالرد على اغتيال قاسم سليماني، أبرز قيادات حرسها الثوري، في المكان والزمان المناسبين، مشيرة إلى أن الرد سيشمل كل دول المنطقة.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، أعلى هيئة أمنية في البلاد، في ختام اجتماعه لبحث مقتل سليماني في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد: "نحمل أمريكا عواقب اغتيال سليماني".

وأضاف المجلس في بيان أن "الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني كان أكبر خطأ استراتيجي ترتكبه الولايات في منطقة غرب آسيا"، مشدداً أن الادارة الأميركية "لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".

وحذر البيان من أن "على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسياً في الوقت والمكان المناسبين".