توعد المرشد الإيراني، علي خامنئي، بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية.

و في بيان له الجمعة، تقدم خامنئي بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني.

وقال إن عمل ونهج سليماني لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا.

واستدرك خامنئي: "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين".

وأعلن خامنئي الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني، في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وتهدف الضربة الامريكية لردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.