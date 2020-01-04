إيران: المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن تستعد للتحرك رداً على مقتل سليماني

أعلن مسؤول إيراني أن بلاده بدأت برصد القواعد العسكرية والبوارج الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أن بلاده "ستنتقم بكل تأكيد" من اغتيال قائد قوات "فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بالعراق.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، قوله: "منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأمريكية في المنطقة".

وأضاف: "ستنتقم بكل تأكيد" لمقتل سليماني.

ولفت إلى أنه يوصي الشعب الإيراني بالصبر أولا؛ لأن "عملية اتخاذ الخطوات العسكرية تتسم بأطر وقواعد، وكلما التزمنا بها فستكون صفعتنا أكثر تأثيرا".

وحذر رضائي، وهو قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني، من أن مقاتلي من وصفهم بـ"المقاومة" في لبنان و سوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى لا يريد ذكرها "يستعدون حاليا للقيام بتحرك ما"

واستدرك بالقول إن بلاده "لا تريد الدخول في حرب وأن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أيضًا ليس برجل حرب".

وتابع: "نعد شعبنا بأن انتقامنا سيكون قاسيا جدا".

وفجر الجمعة، قتل سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وبات اغتيال سليماني، "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب واستعداد أمريكيين.