إيران.. تأجيل دفن سليماني بعد تدافع بين مشيعيه أودى بحياة العشرات

قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات أجلت عملية دفن الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه بإقليم كرمان، بعد حادثة تدافع خلال تشييعه ذهب ضحيتها العشرات.

وقضى ما لا يقل عن 35 وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، جراء تدافع في مدينة كرمان أثناء مراسم تشييع سليماني الذي قتل يوم الجمعة الماضي بصاروخ أمريكي على سيارته في العاصمة العراقية بغداد.

وفي وقت سابق، نقل التلفزيون الإيراني عن رئيس خدمات الطوارئ الطبية في البلاد، بير حسين كوليفاند، إن هناك جرحى وقتلى سقطوا خلال تدافع في تشييع جنازة سليماني، دون تفاصيل عن أعداد الضحايا أو المصابين.

وقدرت وسائل إعلام إيرانية حشود المشيعين بالملايين.

وردد المشيعون خلال الجنازة عبارات تندد بالولايات المتحدة.

وتأتي مراسم دفن سليماني الثلاثاء في مسقط رأسه بعد أيام من مسيرات تشييع جابت شوارع الأهواز في جنوب غرب إيران والعاصمة طهران ومدينة قم ومشهد في شمال شرق البلاد.