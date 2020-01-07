في أول رد على اغتيال سليماني.. إيران تصنف كافة القوات الأمريكية "إرهابية"

صادق مجلس الشورى الإسلامي في إيران، صباح اليوم، على تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية منظمة إرهابية.

يأتي ذلك ضمن تعديل تشريعي "عاجل جداً" ردًا على اغتيال قاسم سليماني في غارة أمريكية الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وهذا أول إجراء فعلي تتخذه طهران ضد واشنطن منذ الحادث الذي تتصاعد تداعياته منذ الجمعة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت "إرنا" أن "مجلس الشورى الإسلامي، صادق على مشروع قانون بصفة عاجلة جدا، لتعديل قانون الإجراء المضاد للجريمة الأمريكية الأخيرة".

وأضافت: "وافق 233 نائبا حاضرا في جلسة البرلمان على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون بصفة عاجلة جدا، لتعديل قانون الإجراء المضاد".

وأشارت إلى "تصويت نواب البرلمان على تخصيص 200 مليون يورو من الصندوق الوطني للتنمية، لفيلق القدس"، الذي كان يترأسه سليماني.

ولم يقدم المصدر الرسمي مزيدًا من التفاصيل غير أن وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أوضحت أن التعديل يشمل تصنيف البنتاغون "منظمة إرهابية".

وأضافت "أنباء فارس" أنه بذلك تم تعديل قانون الإجراء المضاد الذي تم إقراره من قبل مجلس الشورى الإسلامي في تاريخ 23 أبريل/ نيسان 2019 الذي يصنف القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة "سنتكوم" كمنظمة إرهابية، ردا على إدراج أمريكا الحرس الثوري على لائحة الإرهاب حينئذ.

وتابعت: "وافق نواب المجلس بالإجماع على تعديل نص قانون الإجراء المضاد عبر إدراج كافة أعضاء وزارة الدفاع الاميركية والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين باغتيال الفريق قاسم سليماني".

كما ألزم القانون الحكومة الإيرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "البنتاغون" بشأن ذلك التنصيف.

وتأتي تلك التطورات على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي "في إطار الدفاع عن النفس"، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.