الخارجية الإيرانية تعلن انتهاء الرد على قتل سليماني

أعلن وزير الخارجية الإيراني انتهاء رد طهران على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وجاء تصريح محمد جواد ظريف عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل سليماني بغارة أمريكية الجمعة.

وقال ظريف، في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام إيرانية إن "رد طهران على اغتيال الجنرال سليماني، انتهى".

وأضاف: "قصفنا القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي استهدفت سليماني".

وأشار ظريف، في تغريدة سابقة على "تويتر" أن "إيران اتخذت وخلصت إلى إجراءات متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين".

وأكد "نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وأعلن الحرس الثوري، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية ردًا على مقتل سليماني.

ولاحقًا، تحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، فيما نفى مسؤول أمريكي سقوط قتلى بصفوف جنود بلاده.

وعقب الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.