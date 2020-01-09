توعد إيراني جديد بالانتقام لمقتل سليماني

توعد رئيس قسم الأمن في هيئة الأركان العامة الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية بانتقام أشد في المستقبل القريب.

جاء ذلك في تصريحات عبد الله عراقي، الخميس بمحافظة أصفهان، حول مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني في هجوم أمريكي، وفق وكالة تسنيم للأنباء.

وأشار عراقي إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو العضد بالنسبة إلى زعيم البلاد علي خامنئي.

وتابع: "في المستقبل القريب سيكون هناك انتقام أشد من العدو (الولايات المتحدة).

بدوره قال مستشار خامنئي للشؤون العسكرية يحيى رحيم صفوي، إن الهجوم على سليماني تم بالتعاون بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) وجهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجي (الموساد).

وأشار صفوي، خلال كلمة في مدينة تبريز، إلى أن "الشبكة الإرهابية الدولية" للاستخبارات الأمريكية والموساد، قامت "بحسابات خاطئة بشأن تنفيذ هذا العمل الإجرامي".

وارتفع التوتر بين واشنطن وطهران، عقب قيام القوات الإيرانية، فجر الأربعاء، بإطلاق صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في محافظتي الأنبار، وأربيل العراقيتين؛ ردا على قتل سليماني، في عملية أمريكية الجمعة الماضي.



وذكرت وكالة "فارس نيوز" الإيرانية شبه الرسمية، أنه وقع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الإيراني الذي قالت إنه "أوقع كذلك أضرارا كبيرة في قاعدة عين الأسد بالأنبار؛ رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق".

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين أو العراقيين وإنما اقتصر على أضرار مادية طفيفة.