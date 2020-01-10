10 قتلى على الأقل بينهم ضابط رفيع إثر تفجير استهدف مسجدا جنوب غربي باكستان

قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح 16 آخرون في انفجار قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد في جنوب غرب باكستان الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة وأحد الاطباء.

وقال قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات إن الانفجار وقع في بلدة قريبة من كويتا، كبرى مدن الإقليم.

ومن بين القتلى شرطي، وفق بات الذي أضاف أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظرا لخطورة إصابة بعض الجرحى.

وأكد الطبيب محمد وسيم في مستشفى سندمان بكويتا وصول 10 جثث و16 جريحا إلى المرفق الطبي.

لكن بات قال إن خبراء تفكيك المتفجرات يقومون بالتحقيق في نوع القنبلة وما إذا تم تفجيرها عن بعد أو أنها ناجمة عن تفجير انتحاري.

وبلوشستان أكبر الأقاليم الباكستانية وأكثرها فقرا، وهو محاذ لأفغانستان وإيران.

وتنشط في الاقليم منظمات عديدة، ويتكرر وقوع الهجمات رغم انخفاض وتيرة العنف بشكل كبير في أماكن أخرى من باكستان.