إيران.. المتظاهرون يعودون إلى الشوارع وترامب يحذر الحكومة

شهد يوم أمس الأحد، خروج مظاهرات حاشدة في كل المحافظات الإيرانية لا سيما مشهد وتبريز وشيراز وآراك ويزد وأهواز وقزوين وكرمانشاه. تنديدا بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وشهدت المظاهرات تمزيق صور قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل قبل أيام جراء غارة أمريكية في العراق، في إشارة إلى استمرار المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني.

وأغلق المتظاهرون الطرق بالعاصمة طهران بإحراق حاويات النفايات، مرددين هتافات "الموت للدكتاتور" و"الموت لخامنئي".

من جهته، وجه ترامب تحذيرًا جديدًا إلى طهران، على تويتر "لا تقتلوا متظاهريكم. العالم يُراقب، والأهم أن الولايات المتحدة تراقب".

والسبت، حذر ترامب إيران من "مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في تشرين الثاني/نوفمبر وتعرّضت لقمع عنيف.

وخلال التجمع الذي تمّ تفريقه السبت، ندّد متظاهرون بمن وصفوهم بـ"الكذبة" الذين حاولوا طمس حقيقة ما جرى للطائرة الأوكرانيّة.

والسبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق من نفس اليوم، على لسان العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله المسؤولية عن إسقاط الطائرة.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.