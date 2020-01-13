الثلوج الكثيفة في باكستان تحصد أرواح 14 شخصاً

تشهد باكستان هذه الأيام، هطولاً كثيفاً للثلوج تفوق معدلات السنوات الـ 20 الماضية، ما أدى إلى مصرع 20 شخصاً في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في باكستان، أنه في الوقت الذي يبلغ فيه سمك الثلوج في الإقليم، خلال هذه الفترة من العام 50 سنتيمتراً، فإنه بلغ مؤخرا 1.4 مترا.

وأعاقت الثلوج هبوط بعض الطائرات في مطار عاصمة الإقليم كويته، ما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات أو توجيهها إلى مطارات أخرى في البلاد.

وانقطعت الطرق المؤدية الى العديد من سكان القرى في المنطقة، بسبب تراكم الثلوج، فتم إنقاذ المحاصرين عبر المركبات والمروحيات العسكرية.

كما أدت الثلوج إلى انهيار أسقف العديد من المنازل في الإقليم، ما تسبب بمصرع 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، في منطقة "شهابزاي".

وفي منطقة "كيلي لقمان" القريبة من الحدود الأفغانية، لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرين، جراء انهيار سقف خلال حفل خطوبة، فيما فقد شخص آخر حياته في "كيلي تشوقال"، نتيجة انهيار سقف منزل.

ويرى عزمات حياة خان، المسؤول لدى مكتب الأرصاد الجوية في باكستان، أن الثلوج الكثيفة سببها الاحتباس الحراري، متوقعاً استمرار الهطول خلال المرحلة المقبلة.