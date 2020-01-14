روحاني يطالب بمحكمة خاصة للمسؤولين عن تحطم الطائرة الأوكرانية

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، قضاء بلاده بتشكيل "محكمة خاصة" لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط رحلة الطائرة الأوكرانية، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في كلمة لروحاني ضمن فعالية بالعاصمة طهران بثتها قناة "برس تي في" الإيرانية.

وقال: "من الصعب التسامح في هذا الحدث المأساوي. أطالب السلطة القضائية الإيرانية بتشكيل محكمة خاصة برئاسة قاضٍ كبير لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط رحلة الطائرة الأوكرانية".

وأكد أنّ حكومته "مسؤولة" أمام الإيرانيين والدول التي فقدت مواطنين لها في الحادث.

وتابع: "خطأ تحطم الطائرة لا يغتفر".

غيّر أنه أثنى في المقابل على موقف الجيش الإيراني، قائلا: "اعترف الجيش علنا بخطئه، هذه خطوة أولى جيدة، والناس تستحق أن تعرف المتهمين الرئيسيين وراء هذا الخطأ غير المقصود".

من جهتها، أعلنت الهيئة القضائية الإيرانية في أعقاب تصريحات روحاني إلقاء القبض على عدد من الأشخاص لتورطهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الهيئة، غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات صحفية، إنه تم اعتقال أشخاص "لدورهم في حادث تحطم الطائرة، التي أكدت طهران أنها سقطت بفعل صاروخ إيراني أصابها بالخطأ"، حسبما نقل تلفزيون "برس تي في" الإيراني.