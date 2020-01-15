روحاني يمد يداً معتذرة للشعب وبأخرى يهدد التواجد الأوروبي في المنطقة

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، من القوات المسلحة الإيرانية "الاعتذار" عن إسقاط الطائرة الأوكرانية مؤكداً أنّ حكومته "مسؤولة" أمام الإيرانيين والدول التي فقدت مواطنين لها في الحادث.

ودعا الرئيس روحاني الى "الوحدة الوطنية" بعد كارثة الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي وقال "الشعب يريد التأكد أن السلطات تتعامل معه بصدق ونزاهة وثقة".

على صعيد آخر، حذر روحاني الجيوش الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية إعلان قادة أوروبيين تفعيل آلية فض النزاع النووي مع طهران

وقال روحاني في اجتماع وزاري متلفز: "الجندي الأمريكي اليوم في خطر، وغدا قد يكون الجندي الأوروبي في خطر"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

كما رفض روحاني أي عروض من شأنها التوصل إلى اتفاق نووي جديد، مشددًا على ضرورة أن تفي الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق عام 2015 بالتزاماتها.

والثلاثاء، أعلن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تفعليهم "آلية فض النزاع" المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية "فشل" طهران في احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.

وعليه، اتهم متحدث الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الدول الثلاث بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن "إيران سترد بجدية وحزم على أي إجراء غير بناء من قبل الدول الثلاث".

و"آلية فض النزاع"، هي إحدى الإجراءات التي يمكن لأحد أطراف الاتفاق النووي اللجوء إليها لمعالجة مشكلة تخلّف الطرف الآخر عن التزاماته، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية فرض عقوبات مجددًا.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

الانتخابات التشريعية:

وفي شأن آخر، قال الرئيس روحاني حول الانتخابات التشريعية المرتقبة في شباط/فبراير إن "الشعب يريد التنوع" داعيا السلطات الانتخابية الى الامتناع عن رفض طلبات مرشحين محتملين.

وقال روحاني في خطابه أيضا إن "الشعب سيدنا ونحن في خدمته".



