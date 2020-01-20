الصين تؤكد انتقال فيروس غامض يشبه السارس بين البشر

ذكر خبير حكومي الاثنين ان فيروس غامضا يشبه ذلك الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ينتقل بين البشر، ما يثير مخاوف من انتشار وباء تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين.

وأعلنت الصين الاثنين وفاة شخص ثالث جراء إصابته بالفيروس الغامض الذي بدأ بالظهور الشهر الماضي.

ووصل المرض الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر في سوق في ووهان (وسط الصين)، إلى ثلاثة بلدان آسيوية أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، وبلغ عدد الإصابات به التي تم التأكّد منها 221 حالة، بينها 217 في الصين.

وللمرة الأولى الاثنين، أعلنت السلطات الصحية الصينية إصابات جديدة بالفيروس خارج مدينة ووهان الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشمل خمس حالات في بكين (شمال) و14 في محافظة غوانغدونغ الجنوبية المحاذية لهونغ كونغ.

وخرج الرئيس الصيني شي جينبينغ عن صمته أخيراً إزاء انتشار المرض، مطالباً بـ"الاحتواء الحازم لانتشار الوباء"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي مساء الاثنين.

ووصل الفيروس أيضاً إلى كوريا الجنوبية، حيث كشفت السلطات الصحية المحلية إصابة امرأة صينية تبلغ 35 عاماً به، وصلت جواً من ووهان الأحد.

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية إن المرأة زارت مستشفى في ووهان لإصابتها بالزكام، ووصف لها الأطباء أدوية قبل أن تصل الى مطار سيول حيث رصدت عوارضها، وتم وضعها في الحجر الصحي.

ويثير الفيروس مخاوف متزايدة بعد وفاة شخص ثالث في عطلة نهاية الأسبوع منذ ظهور المرض، ومع ارتفاع ملحوظ بعدد المصابين الجدد في ووهان (140 حالة جديدة، 198 حالة بالإجمال)، بينهم تسع حالاتهم حرجة.

ويسعى العلماء الى تحديد طريقة انتقال المرض. ويعتقد أن سوق الاطعمة البحرية في ووهان هو مركز انتشار المرض.

إلا أن زهونغ نانشان، العالم المرموق في لجنة الصحة الوطنية والذي ساعد في الكشف عن نطاق انتشار السارس، اوضح ان المرضى يمكن أن يصابوا بالفيروس الجديد بدون ان يزوروا المدينة.

وقال "حالياً، يمكن التأكيد ان هناك ظاهرة انتقال الفيروس بين البشر".

ولفت الى أنه في غوانغدونغ، انتقل الفيروس الى مريضين من عائلتهما التي زارت ووهان.

وأكد أن 14 عاملا طبيا ساعدوا في علاج مرضى فيروس الكورونا، اصيبوا بالفيروس الجديد، رغم أنه اضاف ان اكثر من 95% من الحالات مرتبطة بووهان.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت سابقا انه يبدو أن مصدرا حيوانيا "هو المصدر الرئيسي الأكثر ترجيحا" للمرض مع "حدوث انتقال غير محدود بين البشر عند الاتصال القريب".