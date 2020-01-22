باكستان تجدد تضامنها مع أذربيجان ضد احتلال أرمينيا لإقليم "قره باغ"

جدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تضامن بلاده مع أذربيجان، بخصوص ملف إقليم "قره باغ" المحتل من قبل أرمينيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الباكستانية.

وذكر البيان أن عمران خان التقى كلًا من علييف، ونظيره السنغافوري لي هسين لونج، ورئيس مجلس إدارة شركة تشاليك التركية، أحمد تشاليك، على هامش النسخة الـ 50 من المنتدى الاقتصادي العالمي، في بلدة دافوس السويسرية.

وأضاف البيان أن عمران خان تقدم بالشكر لأذربيجان جراء مساعيها ضمن إطار مجموعة الاتصال المعنية بجامو وكشمير، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن خان جدد تضامن بلاده مع أذربيجان بخصوص ملف أقليم قره باغ، القابع تحت الاحتلال الأرميني منذ عام 1992.

بدوره، أعرب الرئيس الأذربيجاني عن شكره لرئيس ألوزراء الباكستاني جراء على موقف بلاده الداعم.

واتفق الزعيمان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب البيان، فإن عمران خان أطلع علييف على انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في إقليم جامو وكشمير، الواقع تحت سيطرة الهند.

وحول لقائه بنظيره السنغافوري، لفت البيان إلى أن الجانبين تناولا العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفيما يخص لقائه برجل الأعمال التركي تشاليك، أفاد البيان بأن الشركة التركية تنشط في مجالات عديدة كالطاقة، والنسيج، والتعدين، والاتصالات، وأن عمران خان شارك في اللقاء برفقة الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، إلى جانب مستشاريه في مجالات التمويل، والتجارة، والاستثمار.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20% من الأراضي الأذربيجاني التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام، وفضولي.

وتسبب النزاع بين الجانبَين في تهجير نحو مليون أذري من أراضيهم ومدنهم؛ فضلا عن مقتل نحو 30 ألف شخص.