كورونا يحصد حياة 26 صينياً ومصابوه يتجاوزون 900 حول العالم

أعلن تلفزيون الصين المركزي، الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس"كورونا" الجديد في الصين إلى 26 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 887 حالة.

وأوضح التلفزيون الصيني أن 24 حالة وفاة سجلت في مقاطعة "خوبي" الذي بدأ فيها المرض بالتفشي، وحالة واحدة في مقاطعة "خبي" القريبة من العاصمة بكين، والأخيرة في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي البلاد.

وأشار أن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس حول العالم بلغ 902 حالة.

وفي ماليزيا، فرضت السلطات الحجر الصحي على 8 سائحين صينيين للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، كما ألغت شركات الطيران مؤقتاً جميع رحلاتها المتبادلة من ماليزيا إلى ووهان الصينية بطلب من وزارة الخارجية الماليزية.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إلى ثلاث حالات، جميعها لمواطنين صينيين من مدينة ووهان

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية، ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وأضافت في بيان، أن الحالة لرجل في الأربعينيات من العمر كان وصل إلى اليابان، الأحد، قادما من مدينة ووهان الصينية، مؤكداة أن الرجل يخضع حاليا للعلاج بأحد المستشفيات.

وفي إسطنبول، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إعداد غرف خاصة للحجر الصحي في المطار كجزء من التدابير المتخذة ضد تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف أنهم بدؤوا فحص المسافرين القادمين من الصين عبر كاميرات حرارية في المطارات.

وذكر أن السلطات التركية أعادت مريضة صينية للاشتباه بإصابتها بفيروس "كورونا" الجديد إلى الصين صباح الجمعة.

وتابع: "اخضعنا المريضة الصينية للمراقبة 36 ساعة، وخلال هذه الفترة لم يظهر هناك أعراض في النتائج السريرية. قيّمنا وضعها على أنها حالة مشبوهة مع عدم التأكيد بشكل قطعي. صباح اليوم أرسلناها عبر طائرة إسعاف وبرفقة فريق طبي إلى بلادها بناء على طلبها".