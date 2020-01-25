الرئيس الصيني: الوضع "خطر" والوباء "ينتشر بسرعة"

أقر الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم السبت، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصًا "يتسارع" ويضع الصين في "وضع خطر"، داعياً إلى تعزيز سلطة الحزب الشيوعي.

أصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في كانون الأول/ ديسمبر بمدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين، وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

وأكد شي جيبينغ خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي (تتكون من سبعة أعضاء وتدير البلاد) ان الصين يمكنها "الانتصار في المعركة" ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وأضاف "من الضروري ازاء وضع خطر لوباء يتسارع (انتشاره)، تعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب".

وكان الرئيس الصيني دعا في أول تصريحات يدلي بها بشأن الفيروس الاثنين الماضي الى "القضاء" على الوباء بكل عزم.

وعقب تصريحاته فرض الحجر الصحي على مدينة ووهان مركز الوباء ومقاطعة خوبي التي تمثل المدينة مركزها.

ومنع إثر ذلك نحو 56 مليون صيني من مغادرة مناطقهم حتى اشعار آخر.