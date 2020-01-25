هونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت سلطات هونغ كونغ السبت، حالة الطوارئ في عموم المقاطعة ذاتية الحكم في الصين، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الذي أودى بحياة 41 شخصًا، في البلاد.

ونقل موقع "هونغ كونغ فري برس" الإخباري عن الرئيسة التنفيذية للمقاطعة كاري لام، قولها في مؤتمر صحفي: "أعلن اليوم رفع مستوى الاستجابة(للفيروس) إلى المستوى الطارئ".

وبحسب الموقع، جاء قرار لام بعد عقدها اجتماعا طارئا مع مسؤولي الصحة، صباح اليوم، بعد عودتها من مدينة دافوس السويسرية.

الفيروس الذي ظهر وانتشر مؤخرا في مدينة ووهان وسط الصين، دفع سلطات البلاد لفرض الحجر الصحي في 16مدينة مجاورة لووهان، حتى الآن، تضم 50 مليون نسمة.

وقالت الرئيسية التنفيذية لهونغ كونغ، في المؤتمر الصحفي، إنه سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية ورحلات القطارات من مدينة ووهان حتى إشعار آخر.

كما أوضحت أن جميع المدارس والجامعات التي تشهد حاليا عطلة رأس السنة الصينية الجديدة ستظل مغلقة حتى 17 فبراير / شباط المقبل.

وحتى الآن، سجلت هونغ كونغ 5 مصابين بفيروس "كورونا"، 4 منهم وصلوا عبر قطار فائق السرعة تم بناؤه حديثا يصل هونغ كونغ بالبر الرئيسي للصين.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت اللجنة الطبية الوطنية في الصين، بأن 41 شخصا توفي حتى الآن جراء الفيروس، بينما وصل عدد المصابين إلى ألف و287 شخصا، 237 منهم في حالة خطرة.

وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" نظرا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وأول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر الماضي بمدينة ووهان.