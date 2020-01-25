41 حالة وفاة حتى الآن بفيروس "كورونا" الجديد في الصين

ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في الصين إلى 41 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين ألفا و200.

وقالت اللجنة الطبية الوطنية في الصين، السبت، من خلال بيان نشرته، بأن 41 شخصا توفوا حتى الآن جراء الفيروس، بينما وصل عدد المصابين إلى ألف و287 شخصا، 237 منهم في حالة خطرة.

وسجلت حالات الإصابة بالفيروس في كافة مقاطعات البلاد باستثناء منطقة "تيبت" ذات الحكم الذاتي، بينما توفي 39 شخصا في مقاطعة "خوبي" التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، إلى جانب وفاة شخص واحد في كل من مقاطعة "خبي" القريبة من العاصمة بكين، وهيلونغجيانغ شمال شرقي البلاد.

ووفق البيان، بلغ عدد المشتبه بإصابتهم بالفيروس ألفا و965 شخصا، في حين سجلت 38 حالة شفاء من الفيروس لغاية اللحظة.

كما وصل عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة جراء ملامستهم لمصابين بالفيروس، إلى 13 ألفا و967 شخصا.

وجاءت مقاطعة "خوبي" بالمرتبة الأولى بعدد المصابين أيضا بـ 729 شحصا، منهم 572 مصابا في مركز المقاطعة ووهان.

كما تم تسجيل 5 حالات إصابة بالفيروس في هونغ كونغ، واثنين في أقليم ماكاو الإداري الخاص، و3 حالات في تايوان، و4 حالات في تايلند، وحالتان في كل من اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، و3 حالات في سنغافورة، وحالة في نيبال، فضلا عن حالتين في فرنسا.

بينما سُجل أيضا حالة شفاء واحدة من المرض في اليابان، وشفاء حالتين في تايلند.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام صينية بأن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل طاقما طبيا يضم 450 شخصا، إلى مدينة ووهان.

وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" نظرا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر الماضي بمدينة ووهان.