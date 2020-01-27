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تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان وعلى متنها 83 شخصاً

وكالة الأناضول للأنباء
كابول
نشر في 27.01.2020 17:33
آخر تحديث في 27.01.2020 17:46

تحطمت طائرة ركاب كانت تقل العشرات، الاثنين، بولاية غزني وسط أفغانستان.

وقال المتحدث باسم محافظ ولاية غزني، عارف نوري، إنّ "الطائرة كان على متنها 83 شخصا، وإن حريقا نشب في أحد أجزائها قبل تحطمها"، حسبما نقلت وكالة "أريانا نيو" المحلية.

وأضاف أنّ الطائرة "كانت في طريقها من ولاية هيرات -غرب- إلى العاصمة كابل"، دون الكشف عن مصير الضحايا حتى الساعة (12:30 ت.غ) من صباح اليوم.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الطائرة كان على متنها 110 أشخاص.

من جهته، رجح محافظ غزني، وحید الله کلیمزی، أن تكون الطائرة "تابعة لخطوط جوية أجنبية"، حسب المصدر ذاته.

جاء ذلك بعد نفي مرويس ميرزاكوال، القائم بأعمال مدير الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، في تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس"، تحطم أي طائرة تابعة للشركة، اليوم.

فيما أعلنت حركة طالبان إنها أسقطت طائرة تحمل جنودا أمريكيين وسط أفغانستان.

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