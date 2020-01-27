كازاخستان تعلن حالة الطوارئ في العاصمة بسبب العاصفة الثلجية

أعلنت السلطات الكازاخية حالة الطوارئ في العاصمة نور سلطان، بسبب العاصفة الثلجية التي تجتاحها منذ 4 أيام.

جاء ذلك على لسان مساعد وزير الداخلية يوري إليين، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة نور سلطان.

وأوضح إليين أن سبب إعلان حالة الطوارئ، حدوث مشاكل في إيصال المواد الغذائية إلى منازل المواطنين.

وأشار إليين إلى احتمال أن تتسع دائرة حالة الطوارئ لتشمل 6 ولايات أخرى، وذلك بحسب الأحوال الجوية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في كازاخستان، الاثنين، إن العاصفة الثلجية ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت أن العاصفة الثلجية وصلت إلى 15-20 مترا في الثانية الواحدة.

وفي هذا الإطار أعلنت ولاية نور سلطان، تعطيل المدارس، وإلغاء الرحلات الجوية في مطار نور سلطان نازارباييف الدولي.