روسيا: سنواصل العمل مع تركيا لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "بلاده وتركيا اتفقتا على مواصلة العمل لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا".

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك، في العاصمة موسكو، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان أوت دينق أشول.

وأضاف أن الهجمات التي تشنها "جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" في الفترة الأخيرة، تسببت في انتهاك وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع في إدلب.

وشدد على أن مثل هذه الاستفزازات لا تبقى دون رد، معرباً عن دعم بلاده لجيش النظام بغية القضاء على مصادر الاستفزاز بإدلب.

وتابع: "على الميليشيات المتواجدة في هذه المنطقة، فصل الإرهابيين عن صفوفها، إذا كانت مستعدة لذلك بموجب اتفاقية سوتشي الموقعة بين روسيا وتركيا عام 2018."

وتطرق لافروف إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، مضيفاً: "لقد اتفقنا على مواصلة العمل من أجل فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة الوطنية المستعدة للعب دور خلال العملية السياسية في سوريا."

وجدد الوزير الروسي على ضرورة امتثال المجموعات المسلحة في إدلب، للاتفاقية المبرمة بين موسكو وأنقرة في هذا الخصوص.