الصين: ارتفاع وفيات "كورونا" لـ132 شخصاً وإصابة 6 آلاف

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد إلى 132 شخصًا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 6 آلاف حالة.

وأوضح البيان أن "فيروس كورونا الذي انتشر في عموم البلاد باستثناء منطقة التبت ذاتية الحكم، تسبب في وفاة 132 شخصًا وإصابة 5997 آخرين بشكل مؤكد، 1239 منهم حالتهم خطيرة".

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 9239 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 59 ألف و990 شخص، فيما تماثل 103 أشخاص للشفاء".

وفيروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر/ كانون أول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قد أعرب، الثلاثاء، عن ثقة المنظمة في قدرة الصين على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد؛ مؤكدا عدم وجود حاجة لإجلاء الأجانب من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الوباء.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 132 حالات في الصين، فيما يُجرى الإبلاغ عن حالات إصابة في عدد متزايد من الدول الأخرى.